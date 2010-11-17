ФІФА обрала десять кращих голів року

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оголосила десятку кращих голів 2010 року. Саме з цієї десятки уболівальники мають обрати кращий гол року. Голосування за кращий гол року почалося 16 листопада на офіційному сайті ФІФА. Переможець буде оголошений 10 січня 2011 року на церемонії в Цюріху.

Авторами кращих голів стали турок Хаміт Алтинтоп, голландці Арьєн Роббен і Джованні ван Бронкхорст, швед Лінус Халленіус, француз Самір Насрі, аргентинець Ліонель Мессі, бразилець Неймар, південноафриканець Сифіве Тшабалала, північноірландець Меттью Берроуз і японка Кумі Йокояма.

При виборі десятьох кращих голів враховувалися три критерії: естетичність, важливість матчу і "відсутність успіху і помилок суперника".

Приз, який одержить автор кращого голу, носить ім`я Ференца Пушкаша - нападаючого збірної Угорщини і мадридського "Реала". 10 січня в Цюріху буде вручений не тільки цей трофей, а й призи кращому футболістові року, кращому тренерові та інші нагороди.