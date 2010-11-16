Лубківський про талісман Євро-2012: веснянки демонструють його як українця

Виробництво офіційного талісману Чемпіонату Європи з футболу 2012 року може бути також налагоджене в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку висловив голова організаційного організаційного комітету Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ сьогодні у Варшаві.

Він зазначив, що ексклюзивне право на виробництво талісмана має американська компанія Warner Brothers, яка може домовитися про його виготовлення на українських підприємствах.

„Я не виключаю цього. При дотримані всіх комерційних прав”, - зауважив М.ЛУБКІВСЬКИЙ, відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН.

Водночас він не сказав, чи ведуться відповідні переговори з цього питання.

М.ЛУБКІВСЬКИЙ також зауважив, що організаційний комітет Євро-2012 в Україні намагався вплинути на те, щоб талісман чемпіонату мав український колорит.

«У нього є вишивана сорочка. Він навіть має веснянки на обличчі. Це такі речі, які демонструють його як українця”, - сказав він.

Крім того, М.ЛУБКІВСЬКИЙ повідомив, що талісман обирали у тривалих дискусіях, організатори Євро-2012 намагалися вибрати найкращий з можливих варіантів.

„Думаю, що дітям сподобається, а батьки будуть купувати для дітей ці талісмани”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Варшаві презентовано офіційний талісман Євро-2012: фігурки двох футболістів, які одягнуті у форму кольорів національних прапорів України та Польщі. На жовтій футболці українця - номер 12, а на білій футболці польського футболіста – номер 20.