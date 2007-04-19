Суркіс пропонує помиритися і обнятися

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС закликає всі політичні сили об`єднатися навколо підготовки й проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.СУРКІС сказав на брифінгу для преси після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

На думку Г.СУРКІСА, сьогодні всі політичні сили повинні об`єднатися навколо цієї ідеї та спільно працювати: «Давайте помиримося, давайте обнімемося й разом працюватимемо на країну».

Він підкреслив, що політики повинні «об`єднатися заради, без перебільшення, об`єднуючої консолідуючої сили, яка лежить в площині футболу». «Футбол об`єднує різних людей, різних політичних поглядів, кольору шкіри», - сказав він, додавши, що Євро-2012 має стати об`єднуючим чинником, який дозволить працювати над покращенням життя людей.

«Це історичний вибір, історичний шанс – через 5 років жити в новій країні, яку ми будуватимемо разом», – сказав голова ФФУ.

У той же час він повідомив, що буде вимушений звернутися до видатних спортсменів, якщо політики самі не зрозуміють важливість свого примирення заради спільної мети.

«Якщо політики не зможуть об`єднатися, тоді ми, спортсмени й функціонери повинні об`єднатися. Тоді я проситиму наших видатних спортсменів, що ми всі разом на цьому об`єднувальному майданчику, щоб політики з розумінням поставилися до того виклику долі, який дало нам рішення виконкому УЄФА. Ми одержали новий інструмент. Давайте користуватися цими інструментами точково й точно», - підкреслив Г.СУРКІС .

У ході прес-конференції голова ФФУ також зазначав, що проведення такого чемпіонату дозволить серйозно покращити добробут країни, залучить численні інвестиції. «Я впевнений, що зовнішні інвестори в черзі стоятимуть, щоб щось у нас побудувати», - сказав він.

Він відмовився говорити, яку суму прибутку може одержати наша країна після проведення чемпіонату, в той же час сказавши, що, приміром, Португалія в 2004 році одержала понад 1,2 млрд. дол. прибутку.