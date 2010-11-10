Дніпро гратиме у півфіналі Кубка України

Долю матчу вирішили післяматчеві пенальті

Завершився матч 1/4 Кубка України з футболу Зоря – Дніпро. Долю поєдинку вирішили післяматчеві пенальті. І в півфіналі гратиме... Дніпро! Кубок України. 1/4 Зоря - Дніпро 1:1, за пенальті - 4:5 Сьогодні ж відбудуться поєдинки: Сталь - Динамо - 16:00 (Футбол) Шахтар - Металург З - 19:00 (Футбол) Карпати – Арсенал 19:00

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