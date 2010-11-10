Дніпро гратиме у півфіналі Кубка України
15:41, 10 листопада 2010Спорт
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Долю матчу вирішили післяматчеві пенальті
Завершився матч 1/4 Кубка України з футболу Зоря – Дніпро. Долю поєдинку вирішили післяматчеві пенальті. І в півфіналі гратиме... Дніпро!
Кубок України. 1/4
Зоря - Дніпро 1:1, за пенальті - 4:5
Сьогодні ж відбудуться поєдинки:
Сталь - Динамо - 16:00 (Футбол)
Шахтар - Металург З - 19:00 (Футбол)
Карпати – Арсенал 19:00
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