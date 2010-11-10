Дніпро гратиме у півфіналі Кубка України

15:41, 10 листопада 2010
Спорт
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Долю матчу вирішили післяматчеві пенальті

Завершився матч 1/4 Кубка України з футболу Зоря – Дніпро. Долю поєдинку вирішили післяматчеві пенальті. І в півфіналі гратиме...  Дніпро!

Кубок України. 1/4

Зоря - Дніпро 1:1,  за пенальті - 4:5

Сьогодні ж відбудуться поєдинки:

Сталь - Динамо - 16:00 (Футбол)

Шахтар - Металург З - 19:00 (Футбол)

Карпати – Арсенал 19:00

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