Шахтар і Динамо закінчили сьогоднішні матчі
20:54, 18 квітня 2007Спорт
1025
Півфіналісти зробили крок до Кубка
Закінчилися перші півфінальні матчі Кубка України.
У матчі Шахтар - Таврія рахунок не був відкритий - 0:0.
У матчі Металіст - Динамо (Київ) рахунок також не був відкритий до 77-ї хвилини, коли Артем Мілевський замкнув фланговий навіс від Гусєва. На гру у відповідь Динамо вийде з перевагою в один гол на чужому полі.
Матчі відбудуться 9 травня, відповідно, в Сімферополі та в Києві.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter