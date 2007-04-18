Шахтар і Динамо закінчили сьогоднішні матчі

20:54, 18 квітня 2007
Спорт
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Півфіналісти зробили крок до Кубка

Закінчилися перші півфінальні матчі Кубка України.

У матчі Шахтар - Таврія рахунок не був відкритий - 0:0.

У матчі Металіст - Динамо (Київ) рахунок також не був відкритий до 77-ї хвилини, коли Артем Мілевський замкнув фланговий навіс від Гусєва. На гру у відповідь Динамо вийде з перевагою в один гол на чужому полі.

Матчі відбудуться 9 травня, відповідно, в  Сімферополі та в Києві.

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