Янукович привітав футбольних болільників з перемогою

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав футбольних уболівальників з перемогою України і Польщі у конкурсі на проведення Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів, про це йдеться у зверненні В.ЯНУКОВИЧА до футбольних болільників.

“Перемога України і Польщі у цьому нелегкому конкурсі - це свідчення спільних зусиль урядів, федерацій футболу, болільників та всіх громадян, які зробили все для того, щоб забезпечити проведення чемпіонату в наших державах”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, рішення Виконавчого комітету УЄФА є кроком до визнання України як гідного партнера європейських держав.

“Ця важлива подія в спортивному житті країни дасть поштовх для подальшого розвитку та удосконалення загальногосподарської та туристичної інфраструктури, спорудження і реконструкції спортивних споруд, залучення до занять фізичною культурою і спортом широких верств населення”, - йдеться у зверненні.

В.ЯНУКОВИЧ запевнив футбольних болільників, що уряд докладе всіх зусиль для того, щоб учасники і гості чемпіонату відчули щирість і гостинність українського народу, познайомилися з благодатною природою України, її культурою і традиціями.