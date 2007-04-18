Шевченко пропустить ключові матчі Челсі через травму

Український форвард "Челсі" Андрій Шевченко не зможе зіграти в трьох найближчих матчах команди через травму, яку він одержав у поєдинку Кубка Англії проти "Блекберна", повідомляє SportingLife. Шевченко намагався завдати удару по м`ячу, але промахнувся і травмував стегно.

Українець точно не зіграє 18 квітня в перенесеному матчі чемпіонату Англії з "Вест Хемом", перемога в якому допоможе "Челсі" скоротити відставання від лідера "Манчестер Юнайтед" до трьох очок. Крім того, він найбільш імовірно пропустить матч прем`єр-ліги з "Ньюкаслом", який відбудеться 21 квітня, і перший півфінал Ліги чемпіонів з "Ліверпулем", запланований на 25 квітня.

На офіційному сайті "Челсі" інформації про травму і терміни відновлення Шевченка поки немає. Швидше за все, місце капітана збірної України в стартовому складі "Челсі" займе Саломон Калу.

Лента.ру