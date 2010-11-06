Результати матчів 16-го туру Чемпіонату України з футболу
22:32, 06 листопада 2010Спорт
2761
Металургові сподобалося перемагати
Закінчилися сьогоднішні матчі 16-го туру Чемпіонату України з футболу
Севастополь - Зоря 0:1 (Фомін 86)
Кривбас - Шахтар 0:2 (Едуардо 45, Жадсон 89)
Металург З - Арсенал 2:1 (Пісоцький 65, Фабіо 92 - Старгородський 49)
Нагадаємо, що вчора зіграли:Ворскла - Волинь 0:1 (Піщур 33 пен.)
... а завтра тур завершать
Металург Д (18) - Іллічівець (14)
Динамо (35) - Оболонь (15)
Металіст (31) - Таврія (18)
Карпати (24) - Дніпро (27)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter