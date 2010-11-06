Результати матчів 16-го туру Чемпіонату України з футболу

22:32, 06 листопада 2010
Спорт
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Металургові сподобалося перемагати

Закінчилися сьогоднішні матчі 16-го туру Чемпіонату України з футболу

Севастополь - Зоря 0:1 (Фомін 86)

Кривбас - Шахтар 0:2 (Едуардо 45, Жадсон 89)

Металург З - Арсенал 2:1 (Пісоцький 65, Фабіо 92 - Старгородський 49)

Нагадаємо, що вчора зіграли:

Ворскла - Волинь 0:1 (Піщур 33 пен.)

... а завтра тур завершать

Металург Д (18) - Іллічівець (14)

Динамо (35) - Оболонь (15)

Металіст (31) - Таврія (18)

Карпати (24) - Дніпро (27)

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