Результати матчів 16-го туру Чемпіонату України з футболу

Металургові сподобалося перемагати

Закінчилися сьогоднішні матчі 16-го туру Чемпіонату України з футболу Севастополь - Зоря 0:1 (Фомін 86) Кривбас - Шахтар 0:2 (Едуардо 45, Жадсон 89) Металург З - Арсенал 2:1 (Пісоцький 65, Фабіо 92 - Старгородський 49) Нагадаємо, що вчора зіграли: Ворскла - Волинь 0:1 (Піщур 33 пен.) ... а завтра тур завершать Металург Д (18) - Іллічівець (14) Динамо (35) - Оболонь (15) Металіст (31) - Таврія (18) Карпати (24) - Дніпро (27)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter