Ющенко в Кардіффі: Євро-2012 сприятиме євроінтеграції України

Перемога у конкурсі на проведення Чемпіонату Європи з футболу-2012 сприятиме євроінтеграції України. Про це заявив сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО на спільній з Президентом Польщі Лєхом КАЧИНСЬКИМ прес-конференції в Кардіффі (Велика Британія), що відбулася після завершення презентації фінальної заявки наших країн на проведення ЄВРО-2012. Про це повідомляє прес-служба В.ЮЩЕНКА.

«Ми виходимо з того, що це складова частина нашої євроінтеграційної політики», – сказав Президент, додавши, що йдеться не лише про нові спортивні досягнення України.

Проведення Чемпіонату Європи в Україні та Польщі потрібне як громадянам України, так і ЄС, переконаний Президент. «Це дорога, яка робить Україну більш європейською», – зазначив він. Крім того, за соціологічними даними, 83% населення України та Польщі підтримують ідею проведення Євро-2012 на територіях своїх країн. Глава Української держави нагадав, що сукупна кількість населення України та Польщі складає десяту частину жителів Європи. Крім того, вболівальники наших країн-сусідів зможуть без віз приїжджати на футбольні матчі.

Глава держави висловив переконання, що футбольна політика Європи нині має бути відкритою на Схід, де розташовані країни, які протягом останніх 15 років активно долучаються до європейської політики. Наводячи як приклад перспективи Італії на перемогу в конкурсі на проведення Євро-2012, Президент зауважив, що ця країна «вже зробила свій колосальний внесок у футбол». «Тому ми вважаємо, що є певна історична справедливість, щоб рішення Виконкому УЄФА припало на наші країни», – сказав В.ЮЩЕНКО.