34-й тур англійської прем`єр-ліги
19:17, 14 квітня 2007Спорт
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Залишилися два матчі, не рахуючи лідерів
Арсенал - Болтон 2:1 (Росицький 31, Фабрегас 46 - Анелька 11)
Манчестер Сіті - Ліверпуль 0:0
Міддлсбро - Астон Вілла 1:3 (Рочембек 13 - Гарднер 45, Мур 70, Петров 77)
Порстмут - Ньюкасл 2:1 (Мваруварі 7, Тейлор 59 - Емре 69)
Рідінг - Фулхем 1:0 (Хант 15)
Шеффілд - Вест Хем 3:0 (Тонге 39, Ягілка 68, Стед 78)
Завтра відбудуться матчі: Віган - Тоттенхем і Евертон - Чарльтон.
Лідери прем`єр-ліги Манчестер Юнайтед і Челсі пропустили ігри двох турів поспіль, виступаючи в Лізі чемпіонів.
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