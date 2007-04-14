34-й тур англійської прем`єр-ліги

Залишилися два матчі, не рахуючи лідерів

Арсенал - Болтон 2:1 (Росицький 31, Фабрегас 46 - Анелька 11) Манчестер Сіті - Ліверпуль 0:0 Міддлсбро - Астон Вілла 1:3 (Рочембек 13 - Гарднер 45, Мур 70, Петров 77) Порстмут - Ньюкасл 2:1 (Мваруварі 7, Тейлор 59 - Емре 69) Рідінг - Фулхем 1:0 (Хант 15) Шеффілд - Вест Хем 3:0 (Тонге 39, Ягілка 68, Стед 78) Завтра відбудуться матчі: Віган - Тоттенхем і Евертон - Чарльтон. Лідери прем`єр-ліги Манчестер Юнайтед і Челсі пропустили ігри двох турів поспіль, виступаючи в Лізі чемпіонів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter