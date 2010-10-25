Кварцяний: футболісти загнали мені ніж у серце

Учора в матчі 14 го туру футбольної Прем`єр-ліги київські динамівці на виїзді з великими труднощами обіграли луцьку Волинь (1:2). Гра переривалася на 14 хвилин - на стадіоні не могли ввімкнути освітлення. Після матчу своїми враженнями з Football.uaподілився тренер лучан.

"Сьогодні у мене було передчуття, що не виграємо. Ще на тренуванні я говорив хлопцям, що якщо будуть так грати нічого доброго з того не вийде. Та вони не слухають. Майкон не грає до кінця – лінивий. Павлов не має майстерності. Повернули Піщура. Думали будемо забивати та він нічого не може. Вже жалію, що перевернули пів Європи, а даремно", - бідкається Кварцяний.

"Вже на 10-ій хвилині наші футболісти загнали мені ніж у серце та засмутили вболівальників. Дуже дивуюся, що вони висиділи на трибунах до кінця. За це я щиро вдячний. Думав кого ставити Годованого чи Ващука. Вийшов перший. Тепер шкодую. Як кажуть: знав би прикуп – жив би в Сочі," - оцінює гру коуч господарів. – "Я завжди роблю гру на атаку. Мені важливо, щоб ми гідно грали. Нехай це буде поразка, але забийте сім голів. Можете пропустити десять, але це буде гра. Поки що до моїх слів ніхто не дослухається. Не чує мене і влада. В другому таймі пропало світло на стадіоні. Команда Волинь їх поки що не цікавить".