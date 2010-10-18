Шевченко в захваті від бою Кличка з Бріггсом

У суботу вдень Андрій Шевченко разом з «Динамо» здобував непросту перемогу над «Карпатами», а вже увечері був у Гамбурзі, підтримуючи Віталія Кличка.

– Я в захваті від бою, – зізнався Шевченко після поєдинку "Бліку". – Мені дуже пощастило – перший раз на поєдинку Віталія і все так драматично склалося. Я сповна відчув напругу залу. Повторюся, просто прекрасний поєдинок.

Футболіст прокомментував побачене в рингу: "...Бріггс виявився дуже міцним хлопцем. І хай достроково Віталіку бій завершити не вдалося, я отримав божевільне задоволення від цього поєдинку. До цього дивився бої братів Кличків по телевізору. Але тут – жива, ні з чим не порівнювана атмосфера. Це просто супер!"