Україна подасть заявку на зимову Олімпіаду-2022

Україна в 2014 році має намір подати заявку на участь у конкурсі на право проведення зимової Олімпіади 2022 року і закласти в держбюджеті на 2011 рік на її підготовку 500 мільйонів доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр у справах сім’ї, молоді і спорту України Равіль САФІУЛІН, перебуваючи на Прикарпатті.

За його словами, нині до зимової Олімпіади в українських Карпатах «ми не готові зовсім». Міністр зазначив, що до 2015 року( до приїзду комісії МОК), «ми хочемо виконати 50 відсотків усіх робіт, необхідних для того, щоб Україну обрали місцем її проведення».

На думку міністра, це потрібно для того, щоб «показати, що ми у змозі за три-чотири роки зробити стільки, скільки ж за наступні сім». «Таке завдання ставить перед собою нинішня влада», - додав посадовець.

Р.САФІУЛІН повідомив, що місце проведення Олімпіади-2022 визначатимуть представники Міжнародного олімпійського комітету. «Чи це буде Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська чи якась інша область, визначить МОК», - зауважив міністр.

Як пояснив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК, здорова конкуренція між областями за право проведення зимової Олімпіади буде на користь усій Україні, оскільки буде розбудовуватися інфраструктура на місцях і буде створено нові робочі місця.