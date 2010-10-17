Кличко переміг, але у Бріггса надто міцна голова

У Гамбургу закінчився бій за звання чемпіона світу за версією Світової боксерської ради (WBC) між Віталієм Кличком і Шенноном Бріггсом.

Рішенням суддів за результатами 12 раундів (120:107, 120:107, 120:105) перемогу присуджено Кличкові, тож Віталій усьоме захищає чемпіонський пояс WBC.

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Перший раунд минув обережно, в розвідці. Було кілька ударів з боку Кличка, один серед яких доволі сильний.

У другому Кличко активніше включив ліву руку. Бріггс теж провів лівий збоку. Потім пропустив один, другий. Бріггс готує атаку, але не може вийти на свою ударну дистанцію: позначається різниця в зрості. Вирішує діставати Кличка по тулубу. Кличко натомість почав тиснути Бріггса з центру до канатів.

У третьому Кличко стає активнішим. Обережно, але шукає зближення. Тепер Бріггс не вплутується в обміни, хоча, здавалося б, це в його інтересах. Але тільки-но пішов вперед – наразився на контрудар.

У четвертому Бріггс вирішив переламати бій. Зайняв центр рингу. Відразу загострився обмін ударами. Але до рішучих ударів Кличко не вдається, чекає помилки суперника під праву руку. Дочекавшись - відразу б`є бічними. Б`є і лівою знизу.

5 раунд. Темп падає, обидва напружені, є втома. Двох пропусків у голову припускається Бріггс, які інакше, ніж падінням уваги не пояснити.

Наступний раунд починається відразу з точної атаки Кличка. Бріггс прагне провести відповідь. Кличко набиває удари (і на своїх атаках і на зустрічних) і не пропускає. Вимальовується перевага Кличко. Він намацав кілька “антибриггсівських” комбінацій ударів і не шукає різноманіття.

7 раунд. Бріггс знову хоче зламати ситуацію, але на вибухові дії сил вже немає. Пропустив в одній серії три-чотири удари відразу – не таких сильних, як показових. І ось вже пішло добиття. Менш потужний атлет вже б упав... Бріггс хитається – більше вдає, що тримається. Встиг врятуватися гонгом на перерву.

Гонг у ринг. Бріггс встиг відійти від гроггі, та й Кличко не добиває.

9 раунд. Кличко весь зосереджений на своєму вирішальному ударі – суперник не атакує і не створює проблем. Але самого удару так і немає. Бріггс посміливішав, Кличко урізноманітив атаки. Бріггс після гонгу ледь дістається свого кута, але здаватися не має наміру.

Перший же удар Кличка в 10-му раунді проходить, і знову без добивання. Кличко шукає ефектну завершальну дію. Ось вистрілює “вбивчо” – промах. Середина раунду – град ударів у голову Бріггса – нічого, крім граду ударів в голову Бріггса. Стоїть Шеннон, навіть один раз спробував ударити зустрічним.

Два раунди до кінця. Бріггс навіть рухається вперед. Точніше, здається, що він рухається – це Клічко заманює його розкритися, навіть сам пропускає.

12. Бріггс близький до виконання програми-максимум – не програти нокаутом. Кличкові потрібний нокаут! Тепер зрозуміло, що дарма він випустив суперника після 7-го раунду. Він і сам втомився. Сильні праві влучають в голову раз по раз – Бріггс стоїть. Кінець бою – нокауту немає.