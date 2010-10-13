Результати матчів відбірного раунду Євро-2012

Закінчився четвертий ігровий день відбірного турніру Євро-2012.

На цьому етапі 51 збірна розбиті на дев`ять груп - шість по шість команд і три по п`ять. З 3 вересня 2010-го по 11 жовтня 2011 року вони змагаються за коловою системою вдома і на виїзді. Переможці груп і один володар другого місця з кращим результатом безпосередньо виходять у фінальний турнір. Інші вісім збірних, що посіли другі місця, виборюватимуть ще чотири путівки в стикових матчах.

12 жовтня зіграли:

Група A Азербайджан - Туреччина 1:0

Казахстан - Німеччина 0:3

Бельгія - Австрія 4:4

Після чотирьох ігрових днів Німеччина має 12 очок, Австрія (три гри) 7, Туреччина 6, Бельгія 4, Азербайджан (три гри) 3, Казахстан - 0.

Наступні матчі 25 березня: Німеччина – Казахстан, Австрія – Бельгія

Група B Вірменія - Андорра 4:0

Словаччина - Ірландія 1:1

Македонія - Росія 0:1

Після чотирьох ігрових днів Росія має 9 очок, Ірландія, Вірменія, Словаччина - по 7, Македонія 4, Андорра - 0.

Наступні матчі 26 березня: Ірландія – Македонія, Вірменія – Росія, Андорра – Словаччина

Група C Фарерські острови - П.Ірландія 1:1

Естонія - Словенія 0:1

Італія - Сербія. Матч зупинений на 6-й хвилині через заворушення на трибунах і не поновився.

Після чотирьох ігрових днів Італія (три гри) і Словенія мають по 7 очок, Естонія 6, Північна Ірландія (три гра) 5, Сербія (три гра) 4, Фарери (п`ять ігор) - 1.

Наступні матчі 25 березня: Сербія – П.Ірландія, Словенія – Італія

Група D Білорусь - Албанія 2:0

Франція - Люксембург 2:0

Після чотирьох ігрових днів Франція має 9 очок, Білорусь 8, Албанія 5, БіГ (три гри) 4, Румунія (три гри) 2, Люксембург 1.

Наступні матчі: Люксембург - Франція (25 березня), БіГ – Румунія, Албанія – Білорусь (26 березня)

Група E

Фінляндія - Угорщина 1:2

Нідерланди - Швеція 4:1

Сан-Марино - Молдова 0:2

Після чотирьох ігрових днів Нідерланди мають 12 очок, Угорщина 9, Швеція (три гри) і Молдова – по 6, Фінляндія (три гри) і Сан-Маріно - 0.

Наступні матчі: Фінляндія – Сан-Марино (17 листопада), Угорщина – Нідерланди (25 березня)

Група F Латвія - Грузія 1:1

Греція - Ізраїль 2:1

Після чотирьох ігрових днів у Греція має 8 очок, Хорватія (три гри) 7, Грузія 6, Ізраїль і Латвія – по 4, Мальта (три гри) - 0.

Наступні матчі: Хорватія – Мальта (17 листопада), Ізраїль – Латвія, Грузія – Хорватія, Мальта – Греція (все 26 березня)

Група G

Швейцарія - Уельс 4:1

Англія - Чорногорія 0:0

Після чотирьох ігрових днів Чорногорія має 10 очок, Англія (три гри) 7, Болгарія і Швейцарія (по три гри) – по 3 очки, Уельс (три гри) - 0.

Наступні матчі 26 березня: Болгарія – Швейцарія, Уельс - Англія

Група H Данія - Кіпр 2:0

Ісландія - Португалія 1:3

Після чотирьох ігрових днів у Норвегії (три гри) 9 очок, Португалія 7, Данія (три гри) 6, Кіпр 1, Ісландія (три гри) - 0.

Наступні матчі 26 березня: Норвегія – Данія, Кіпр - Ісландія

Група I

Ліхтенштейн - Чехія 0:2

Шотландія - Іспанія 2:3

Після чотирьох ігрових днів Іспанія (три гри) 9 очок, Чехія (три гри) 6, Литва (три гри) і Шотландія 4, Ліхтенштейн (три гри) - 0.

Наступний матч 25 березня: Іспанія - Чехія