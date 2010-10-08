На 100-му виступі Шеви за збірну аншлагу не буде

На товариській грі збірних України та Канади не варто очікувати на аншлаг, бо на даний момент не продано і половини квитків на цю гру.

Про це пише sport.bigmir.net.

За даними сайту, хоча квитки надійшли в продаж кілька днів тому, зараз у касах наявні квитки усіх цінових категорій і у всі сектори (від 50 до 200 грн).

На грі очікується акція з роздачею офіційних м`ячів Євро-2012 та 100-й виступ Андрія Шевченка за збірну.

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