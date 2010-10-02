Результати матчів 12 туру Чемпіонату України з футболу

21:19, 02 жовтня 2010
Спорт
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Чемпіонат України 12 тур

Іллічівець - Оболонь 1:0 (Пуканич 76)

Зоря - Ворскла 1:1 (Фомін 93 - Безус 70)

Арсенал - Металург Д 3:1 (Старгородський 17, Шацьких 74, Міколюнас 85 – Шина 67)

Волинь - Таврія 2:2 (Бутко 32, Гошкодеря 86 – Ідахор 63, 64)

Нагадаємо, що вчора Дніпро виграло в гостях у запорізького Металурга. Рахунок - 0:3. Голи забивали Мандзюк 38, Гоменюк 85 і Кравченко 87.

Завтра відбудуться три матчі, зокрема – протистояння лідерів і непримиренних суперників.

Севастополь - Кривбас

Карпати - Металіст

Шахтар - Динамо

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