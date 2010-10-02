Результати матчів 12 туру Чемпіонату України з футболу
21:19, 02 жовтня 2010Спорт
4969
Чемпіонат України 12 тур
Іллічівець - Оболонь 1:0 (Пуканич 76)
Зоря - Ворскла 1:1 (Фомін 93 - Безус 70)
Арсенал - Металург Д 3:1 (Старгородський 17, Шацьких 74, Міколюнас 85 – Шина 67)
Волинь - Таврія 2:2 (Бутко 32, Гошкодеря 86 – Ідахор 63, 64)
Нагадаємо, що вчора Дніпро виграло в гостях у запорізького Металурга. Рахунок - 0:3. Голи забивали Мандзюк 38, Гоменюк 85 і Кравченко 87.
Завтра відбудуться три матчі, зокрема – протистояння лідерів і непримиренних суперників.
Севастополь - Кривбас
Карпати - Металіст
Шахтар - Динамо
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter