Закінчилися матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Закінчилися обидва сьогоднішні матчі однією четвертої фіналу Ліги чемпіонів.

Манчестер, залишившись на 34-й хвилині вдесятьох (червона картка у Скоулза), програв Ромі на її полі: 2:1 (Таддеї 44, Вучинич 66 - Руні 60).

Челсі на своєму полі зміг відіграти один гол від Валенсії, на тому й покінчили. 1:1 (Сільва 30 - Дрогба 53).

Учора інші зустрічі першого туру чвертьфіналу закінчилися: Мілан – Баварія 2:2 і ПСВ – Ліверпуль 0:3.

Матчі у відповідь призначені на 10-11 квітня