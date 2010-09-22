ЗМІ: Сьомін може повернутися в київське Динамо

Головний тренер "Локомотива" Юрій Сьомін розглядається керівництвом київського "Динамо" як основний кандидат на аналогічну посаду в клубі на випадок відставки Валерія Газзаєва після завершення групового турніру Ліги Європи і першої частини національної першості. Про це сьогодні пише "Спорт-Экспресс".

Нагадаємо, що минулого тижня після домашньої нічиєї з білоруським БАТЕ колишній наставник ЦСКА сам просив президента біло-блакитних Ігоря Суркіса звільнити його від виконання обов`язків, але отримав відмову. Як відомо, Сьомін уже працював у "Динамо" в 2008 - 2009 роках.