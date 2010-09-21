Азаров привітав чемпіонку світу з шахів
21:20, 21 вересня 2010Спорт
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"Українські жінки найрозумніші"
|Катерина Лагно
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, у телеграмі йдеться: «Ви продемонстрували усьому світу силу розуму та довели, що українські жінки найрозумніші».
М.АЗАРОВ побажав К.ЛАГНО і всім, хто допомагав їй у підготовці до чемпіонату, міцного здоров’я, щастя, благополуччя та нових досягнень.
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