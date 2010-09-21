«Дніпро» очолить іменитий тренер?

Після того, як відставка Владимира Безсонова була прийнята, керівництво «Дніпра» активно зайнялося пошуком нового тренера команди. Генеральний директор Андрій Стеценко запевняє, що переговори з цього питання ведуться з дуже авторитетними наставниками, пише "КП в Україні".

- Звичайно, на місце Безсонова вже є кандидати, але хто це, я вам не скажу - не хочу розбурхувати громадськість, - розповів Андрій Стеценко. - Коли контракт вже буде підписаний, ви дізнаєтеся про це першими. Скажу тільки, що це дуже іменита людина в світі спорту. А поки виконує обов`язки тренера помічник Безсонова - Вадим Тищенко.