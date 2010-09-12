Результати 9-го туру Чемпіонату України з футболу
Дніпро, Карпати і Металіст беруть по 3 очки
Cьогоднішніми матчами закінчився 9-й тур Чемпіонату України з футболу
Ворскла - Дніпро 0:2 (Коноплянка 2, Назаренко 79 пен.)
Іллічівець - Карпати 2:3 (Козоріз 49, Антонов 73 – Голодюк 4, Зеньов 25, Кожанов 44)
Металіст - Зоря 3:0 (Валяєв 40, Воробей 44, Хав`єр 81)
Нагадаємо, що раніше зіграли
Оболонь - Шахтар 1:0 (Худзик, 51)
Волинь - Севастополь 1:0 (Майкон 7)
Таврія - Арсенал 0:1 (Мазілу 58)
Металург Д - Кривбас 2:2 (Клейтон 7, Мгуні 74 - Хомченковський 3, Максимов 79)
Динамо - Металург 2:0 (Нінкович 45+1, Мілевський 52 пен.)
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Ігри 10-го туру відбудуться
17 вересня
Металург З (2) - Металург Д (14)
Волинь (8) - Іллічівець (7)
18 вересняКривбас (10) - Ворскла (14)
Севастополь (6) - Дніпро (19)
19 вересня
Зоря (9) - Динамо (20)
Арсенал (14) - Металіст (16)
Карпати (17) - Оболонь (11)
Шахтар (22) - Таврія (10)