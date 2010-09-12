Семюель Пітер після бою з Володимиром Кличком потрапив у лікарню
12:39, 12 вересня 2010Спорт
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Боксер вже жартує
Менеджер Семюеля Пітера Івайло Готцев повідомив про те, що його боксер, нокаутований Володимиром Кличком, після бою був доставлений в одну з лікарень Франкфурта-на-Майні, де відбувся поєдинок. Про це пише newsru."Сьогодні ми зустрілися з кращим супертяжем в світі, - цитує Готцева кореспондент sportbox.ru. - Він довів це, також як і те, що його дуже важко перемогти. Семюель відчуває себе вже добре, навіть знову жартує.
Проте, він перебуває під постійним медичним наглядом і відправлений до лікарні. Йому слід якийсь час знаходитися під суворим лікарським контролем".
Нагадаємо, що Кличко нокаутував Пітера в десятому раунді, захистивши свої титули на рингу німецького Франкфурта.
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