Результати матчів 4-го туру англійської Прем'єр-ліги
19:00, 11 вересня 2010Спорт
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День нічиїх, але не для лідерів
Сьогодні основний ігровий день 4-го туру англійської Прем`єр-ліги
Евертон - МЮ 3:3
Вест Бромвич - Тоттенхем 1:1
Вест Хем - Челсі 1:3
Манчестер Сіті - Блекберн 1:1
Ньюкасл - Блекпул 0:2
Арсенал - Болтон 4:1
Віган - Сандерленд 1:1
Фулхем - Вулверхемптон 2:1
Оскільки чотири гри завершилися внічию, турнірна таблиця не дуже змінилася. Челсі як і раніше не втрачає очок (12), Арсенал одноосібно закріпився на другій позиції (10), Болтон (7) наблизився до лідерської трійки, яку замикає МЮ (8).
Завтра тур продовжать... Бірмінгем (5) - Ліверпуль (4)
...і завершать післязавтра
Сток Сіті (0) - Астон Вілла (6)
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