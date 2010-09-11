Результати матчів 4-го туру англійської Прем'єр-ліги

Сьогодні основний ігровий день 4-го туру англійської Прем`єр-ліги

Евертон - МЮ 3:3

Вест Бромвич - Тоттенхем 1:1

Вест Хем - Челсі 1:3

Манчестер Сіті - Блекберн 1:1

Ньюкасл - Блекпул 0:2

Арсенал - Болтон 4:1

Віган - Сандерленд 1:1

Фулхем - Вулверхемптон 2:1

Оскільки чотири гри завершилися внічию, турнірна таблиця не дуже змінилася. Челсі як і раніше не втрачає очок (12), Арсенал одноосібно закріпився на другій позиції (10), Болтон (7) наблизився до лідерської трійки, яку замикає МЮ (8).

Завтра тур продовжать... Бірмінгем (5) - Ліверпуль (4)

...і завершать післязавтра

Сток Сіті (0) - Астон Вілла (6)