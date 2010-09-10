Кияни завдають поразки Шахтареві

22:58, 10 вересня 2010
Спорт
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Оболонь не злякалася суперника

Закінчилися сьогоднішні матчі, що відкрили 9-й тур Чемпіонату України з футболу

Оболонь - Шахтар 1:0 (Худзик, 51)

Волинь - Севастополь 1:0 (Майкон 7)

Завтра тур продовжать (у дужках набрані очки):

Таврія (10) - Арсенал (11)

Металург Д (13) - Кривбас (9)

Динамо (17) - Металург З (2)

... і в неділю закінчать

Ворскла (14) - Дніпро (16)

Іллічівець (7) - Карпати (14)

Металіст (13) - Зоря (9)

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