Кияни завдають поразки Шахтареві

Оболонь не злякалася суперника

Закінчилися сьогоднішні матчі, що відкрили 9-й тур Чемпіонату України з футболу Оболонь - Шахтар 1:0 (Худзик, 51) Волинь - Севастополь 1:0 (Майкон 7) Завтра тур продовжать (у дужках набрані очки): Таврія (10) - Арсенал (11) Металург Д (13) - Кривбас (9) Динамо (17) - Металург З (2) ... і в неділю закінчать Ворскла (14) - Дніпро (16) Іллічівець (7) - Карпати (14) Металіст (13) - Зоря (9)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter