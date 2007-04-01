Завершився матч ”Металіст” - ”Динамо”

У Харкові завершився матч 20 туру Чемпіонату України з футболу між командами «Металіст» (Харків) – «Динамо» (Київ). Кияни здобули перемогу з рахунком 2:0 і набрали 52 очки.

Дубль оформив капітан динамівців Сергій Ребров. Рахунок в матчі був відкритий на 26-ій хвилині. Після навісу Несмачного, харків`яни невдало відбили м`яч - прямо на Реброва - який, першим дотиком м`яч прийняв, а другим завдав удару зльоту (метрів з 14-ти). Рикошетом від Слюсаря, який кинувся під удар, м`яч влетів у ворота.

У другому таймі на 66-ій хвилині після пасу зліва від Максима Шацьких Ребров в оточенні захисників обробив м`яч на 11-метровій позначці і пробив у нижню праву дев`ятку, воротар «Металіста» зреагував на цей удар, але м`яч прослизнув під його рукою.

Кінцівку матчу кияни догравали вдесятьох: на 2-ій доданій хвилині з поля був видалений Юссуф Аяла – він заробив другу жовту картку.