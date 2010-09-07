В Україні - комісія експертів УЄФА з інспекцією

До 9 вересня експертна комісія УЄФА зі стадіонів на чолі з директором департаменту УЄФА зі стадіонів та безпеки Марком ТІММЕРОМ перебуватиме в Україні з черговим інспекційним візитом.

Про це УНІАН повідомила прес-служба місцевого організаційного комітету Євро-2012.

Під час візиту експерти УЄФА та МОК «Євро-2012 Україна» оглянуть хід виконання проектів стадіонів Києва та Львова у рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Експертна комісія проведе зустрічі з проектними командами НСК «Олімпійський» та Львівського стадіону та проаналізують хід виконання будівельних робіт на цих об’єктах, які на сьогодні є об’єктами першочергової уваги УЄФА.

За словами директора Турніру Євро-2012 в Україні Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО, цей візит пройде напередодні засідання Наглядової ради УЄФА Євро-2012, яке відбудеться 21 вересня 2010 року в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні під головуванням президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ, а висновки експертів зі стадіонів ввійдуть до Звіту №21 зі стадіонів і стануть предметом обговорення.

«Україна не повинна знижувати темпи зведення інфраструктурних об’єктів загалом, і передусім стадіонів. Дуже важливо, щоб об’єкти були введені в експлуатацію влітку 2011 року, це дозволить провести попереднє тестування спортивних арен», – наголосив він. Директор Турніру також звернув увагу на те, що вже зараз потрібно готувати управлінський склад експлуатаційних команд, проводити підготовку та навчання персоналу.

На цьому тижні також відбудеться візит делегації УЄФА на чолі з виконавчим директором з маркетингу і медіа-менеджменту УЄФА Філіпом МАРГРАФОМ. В ході візиту експерти проведуть зустрічі з українськими компаніями, які виявили бажання долучитися до проекту УЄФА Євро-2012 в якості національних спонсорів.