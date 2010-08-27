Платіні: матчі Євро-2012 пройдуть на чотирьох українських стадіонах

Сьогодні вже з`являється впевненість, що матчі чемпіонату Європи з футболу 2012 року пройдуть на чотирьох польських та чотирьох українських стадіонах.

Про це заявив Президент Європейського футбольного Союзу (УЄФА) Мішель ПЛАТІНІ, повідомляє «Чемпіон» з посиланням на AFP.

"Можна вважати, що турнір відбудеться на чотирьох стадіонах у Польщі та чотирьох стадіонах в Україні, а в жовтні буде визначено остаточний календар змагань", - сказав М.ПЛАТІНІ.

У квітні цього року керівник УЄФА дав Україні два місяці для того, щоб довести, що ліквідувати відставання у підготовці до чемпіонату цілком реально. Нині ж М.ПЛАТІНІ налаштований оптимістично. “Можна вважати, що немає жодних ультиматумів", - додав він.