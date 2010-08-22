Результати 7-го туру Чемпіонату України

22:52, 22 серпня 2010
Спорт
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Динамо і Дніпро дуже прагнули відкрити рахунок

Сьогоднішніми матчами закінчується 7-й тур Чемпіонату України з футболу

Таврія - Металург З 2:0 (Голайдо 88, Платон 90)

Металіст - Кривбас 3:4 (Воробей 15, Дєвіч 38, 82 - Іващенко 35, 55 пен., Воронков 45, 61)

Динамо - Дніпро 0:0

Карпати - ПФК Севастополь 2:1 (Кополовець 38, Голодюк 67 - Ференчак 47)

Нагадаємо, що раніше зіграли

Іллічівець - Арсенал 2:2 (Козоріз 19, Антонов 63 - Бартулович 6, Самусиовас 47 автогол)

Волинь - Шахтар 0:1 (Едуардо 74)

Металург Д - Ворскла 2:0 (Аделейє 27, Мхітарян 54)

Оболонь - Зоря 1:0 (Панас 41)

Після сімох турів з відривом лідирує Шахтар - 19 очок.

Дніпро - 16, Динамо 14, Ворскла - 13

Карпати - 11, Таврія - 10, Металіст - 10, Металург Д - 10, Кривбас - 9, Арсенал - 8, Оболонь – 8, Іллічівець - 7, Зоря - 6, Волинь - 5, Севастополь - 5

Металург З - 2 очки

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Матчі 8-го туру пройдуть

27 серпня

Севастополь (5) - Ворскла (13)

28 серпня

Арсенал (8) - Оболонь (8)

29 серпня

Металург З (2) - Металіст (10)

Зоря (6) - Таврія (10)

Шахтар (10) - Іллічівець (7)

Кривбас (9) - Динамо (14)

30 серпня

Дніпро (15) - Металург Д (10)

Карпати (11) - Волинь (5)

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