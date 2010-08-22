Результати 7-го туру Чемпіонату України
Динамо і Дніпро дуже прагнули відкрити рахунок
Сьогоднішніми матчами закінчується 7-й тур Чемпіонату України з футболу
Таврія - Металург З 2:0 (Голайдо 88, Платон 90)
Металіст - Кривбас 3:4 (Воробей 15, Дєвіч 38, 82 - Іващенко 35, 55 пен., Воронков 45, 61)
Динамо - Дніпро 0:0
Карпати - ПФК Севастополь 2:1 (Кополовець 38, Голодюк 67 - Ференчак 47)
Нагадаємо, що раніше зігралиІллічівець - Арсенал 2:2 (Козоріз 19, Антонов 63 - Бартулович 6, Самусиовас 47 автогол)
Волинь - Шахтар 0:1 (Едуардо 74)
Металург Д - Ворскла 2:0 (Аделейє 27, Мхітарян 54)
Оболонь - Зоря 1:0 (Панас 41)
Після сімох турів з відривом лідирує Шахтар - 19 очок.
Дніпро - 16, Динамо 14, Ворскла - 13
Карпати - 11, Таврія - 10, Металіст - 10, Металург Д - 10, Кривбас - 9, Арсенал - 8, Оболонь – 8, Іллічівець - 7, Зоря - 6, Волинь - 5, Севастополь - 5
Металург З - 2 очки
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Матчі 8-го туру пройдуть
27 серпня
Севастополь (5) - Ворскла (13)
28 серпняАрсенал (8) - Оболонь (8)
29 серпняМеталург З (2) - Металіст (10)
Зоря (6) - Таврія (10)
Шахтар (10) - Іллічівець (7)
Кривбас (9) - Динамо (14)
30 серпняДніпро (15) - Металург Д (10)
Карпати (11) - Волинь (5)