Челсі вдруге поспіль виграє 6:0

Іде 2-й тур англійської Прем`єр-ліги

Закінчилися сьогоднішні ігри 2-го туру англійської Прем`єр-ліги Арсенал - Блекпул 6:0 Бірмінгем - Блекберн 2:1 Евертон - Вулверхемптон 1:1 Сток Сіті - Тоттенхем 1:2 Вест Бромвич - Сандерленд 1:0 Вест Хем - Болтон 1:3 Віган - Челсі 0:6 Тур продовжать завтра: Ньюкасл (0) - Астон Вілла (3) Фулхем (1) - МЮ (3) ... і завершать післязавтра Манчестер Сіті (1) - Ліверпуль (1)

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