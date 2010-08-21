Челсі вдруге поспіль виграє 6:0

21:10, 21 серпня 2010
Спорт
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Іде 2-й тур англійської Прем`єр-ліги

Закінчилися сьогоднішні ігри 2-го туру англійської Прем`єр-ліги

Арсенал - Блекпул 6:0

Бірмінгем - Блекберн 2:1

Евертон - Вулверхемптон 1:1

Сток Сіті - Тоттенхем 1:2

Вест Бромвич - Сандерленд 1:0

Вест Хем - Болтон 1:3

Віган - Челсі 0:6

Тур продовжать завтра:

Ньюкасл (0) - Астон Вілла (3)

Фулхем (1) - МЮ (3)

... і завершать післязавтра

Манчестер Сіті (1) - Ліверпуль (1)

 

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