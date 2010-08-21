Челсі вдруге поспіль виграє 6:0
21:10, 21 серпня 2010Спорт
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Іде 2-й тур англійської Прем`єр-ліги
Закінчилися сьогоднішні ігри 2-го туру англійської Прем`єр-ліги
Арсенал - Блекпул 6:0
Бірмінгем - Блекберн 2:1
Евертон - Вулверхемптон 1:1
Сток Сіті - Тоттенхем 1:2
Вест Бромвич - Сандерленд 1:0
Вест Хем - Болтон 1:3
Віган - Челсі 0:6
Тур продовжать завтра:Ньюкасл (0) - Астон Вілла (3)
Фулхем (1) - МЮ (3)
... і завершать післязавтраМанчестер Сіті (1) - Ліверпуль (1)
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