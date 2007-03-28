Українського тренера позбавили акредитації на Чемпіонаті світу за рукоприкладство

Український тренер Михайло ЗУБКОВ позбавлений акредитації на Чемпіонаті світу з водних видів спорту за рукоприкладство по відношенню до харківської плавчихи, яка є його дочкою Катерини ЗУБКОВОЇ.

Про це пише газета «Факты» № 56 від 28 березня.

На чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить зараз в Австралії, члени збірної України плавчиха К.ЗУБКОВА та її батько й тренер М.ЗУБКОВ опинилися замішаними в скандалі. Харків`янка невдало виступила на стометрівці на спині й не змогла пробитися у вісімку фіналісток, показавши в кваліфікаційному запливі тільки 16-й результат. Між М.ЗУБКОВИМ і дочкою відбулася сварка. Тренер завів спортсменку в кімнату суддів і там накинувся на Катю з кулаками.

Як пише газета, все те, що відбувалося, виявилося записано на встановлену в приміщенні відеокамеру. Австралійська влада розцінила дії М.ЗУБКОВА як жорстоке поводження з власною дитиною. В тренера тимчасово забрали паспорт, позбавивши акредитації на чемпіонаті. За повідомленнями місцевих газет, на громадянина України чекає судовий розгляд. Яким буде рішення австралійських суддів, поки важко прогнозувати, але вже очевидно, що М.ЗУБКОВУ заборонять в`їжджати до Австралії протягом найближчих восьми років.