Результати матчів Ліги Європи

07:51, 20 серпня 2010
Спорт
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Матчі у відповідь - 26 серпня

Закінчився перший ігровий день раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА

Аріс – Аустрія (Відень) 1:0

Бешикташ – ХІК 2:0

Сибір – ПСВ 1:0

БАТЕ - Марітіму 3:0

ПСЖ - Маккабі (Тель-Авів) 2:0

Байєр - Таврія 3:0

ЦСКА (Москва) – Анортосіс 4:0

Рапід – Астон Вілла 1:1

Слован (Братислава) – Штутгарт 0:1

Дебрецен – Літекс 2:0

Омонія - Металіст 0:1

Васлуй – Лілль 0:0

АІК – Левськи 0:0

Дніпро – Лех 0:1

Оденсе – Мазервелл 2:1

Фейєноорд – Гент 1:0

Стяуа - Грассхоперс 1:0

Галатасарай - Карпати 2:2

Хайдук – Уніря 4:1

Генк - Порту 0:3

Палермо - Марібор 3:0

Брюгге – Динамо (Мінськ) 2:1

ЦСК Софія – ТНС 3:0

Лозанна Спорт – Локомотив 1:1

ПАОК – Фенербахче 1:0

Ліверпуль – Трабзонспор 1:0

Селтік – Утрехт 2:0

Наполи – Ельфсборг 1:0

Хетафе – АПОЕЛ 1:0

Данді Юнайтед – АЕК 0:1

Алкмаар - Актобе 2:0

Дьор – Динамо (Загреб) 0:2

Тимішоара - Манчестер Сіті 0:1

Борусія – Карабах 4:0

Штурм – Ювентус 1:2

Спортинг – Брондбю 0:2

Вільяреал – Дніпро (Могильов) 5:0

Матчі у відповідь матчі - 26 серпня

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