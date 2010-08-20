Результати матчів Ліги Європи
Матчі у відповідь - 26 серпня
Закінчився перший ігровий день раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА
Аріс – Аустрія (Відень) 1:0
Бешикташ – ХІК 2:0
Сибір – ПСВ 1:0
БАТЕ - Марітіму 3:0
ПСЖ - Маккабі (Тель-Авів) 2:0
Байєр - Таврія 3:0
ЦСКА (Москва) – Анортосіс 4:0
Рапід – Астон Вілла 1:1
Слован (Братислава) – Штутгарт 0:1
Дебрецен – Літекс 2:0
Омонія - Металіст 0:1 Васлуй – Лілль 0:0
АІК – Левськи 0:0
Дніпро – Лех 0:1
Оденсе – Мазервелл 2:1
Фейєноорд – Гент 1:0
Стяуа - Грассхоперс 1:0
Галатасарай - Карпати 2:2 Хайдук – Уніря 4:1
Генк - Порту 0:3
Палермо - Марібор 3:0
Брюгге – Динамо (Мінськ) 2:1
ЦСК Софія – ТНС 3:0
Лозанна Спорт – Локомотив 1:1
ПАОК – Фенербахче 1:0
Ліверпуль – Трабзонспор 1:0
Селтік – Утрехт 2:0
Наполи – Ельфсборг 1:0
Хетафе – АПОЕЛ 1:0
Данді Юнайтед – АЕК 0:1
Алкмаар - Актобе 2:0
Дьор – Динамо (Загреб) 0:2
Тимішоара - Манчестер Сіті 0:1
Борусія – Карабах 4:0
Штурм – Ювентус 1:2
Спортинг – Брондбю 0:2
Вільяреал – Дніпро (Могильов) 5:0
Матчі у відповідь матчі - 26 серпня