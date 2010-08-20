Результати матчів Ліги Європи

Матчі у відповідь - 26 серпня

Закінчився перший ігровий день раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА Аріс – Аустрія (Відень) 1:0 Бешикташ – ХІК 2:0 Сибір – ПСВ 1:0 БАТЕ - Марітіму 3:0 ПСЖ - Маккабі (Тель-Авів) 2:0 Байєр - Таврія 3:0 ЦСКА (Москва) – Анортосіс 4:0 Рапід – Астон Вілла 1:1 Слован (Братислава) – Штутгарт 0:1 Дебрецен – Літекс 2:0 Омонія - Металіст 0:1 Васлуй – Лілль 0:0 АІК – Левськи 0:0 Дніпро – Лех 0:1 Оденсе – Мазервелл 2:1 Фейєноорд – Гент 1:0 Стяуа - Грассхоперс 1:0 Галатасарай - Карпати 2:2 Хайдук – Уніря 4:1 Генк - Порту 0:3 Палермо - Марібор 3:0 Брюгге – Динамо (Мінськ) 2:1 ЦСК Софія – ТНС 3:0 Лозанна Спорт – Локомотив 1:1 ПАОК – Фенербахче 1:0 Ліверпуль – Трабзонспор 1:0 Селтік – Утрехт 2:0 Наполи – Ельфсборг 1:0 Хетафе – АПОЕЛ 1:0 Данді Юнайтед – АЕК 0:1 Алкмаар - Актобе 2:0 Дьор – Динамо (Загреб) 0:2 Тимішоара - Манчестер Сіті 0:1 Борусія – Карабах 4:0 Штурм – Ювентус 1:2 Спортинг – Брондбю 0:2 Вільяреал – Дніпро (Могильов) 5:0 Матчі у відповідь матчі - 26 серпня

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