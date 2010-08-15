Дев'ять найсильніших атлетів світу пересунули Ан-124

Дев`ять найсильніших атлетів світу в неділю в Ульяновську встановили російський рекорд, пересунувши найбільший у світі вантажний транспортний літак Ан-124-100 "Руслан" на 6,39 метра за 13,47 секунди.

Як передає РІА "Новости", спортивну подію організувала на честь свого 20-річного ювілею Група компаній "Волга-Дніпро" - найбільший эксплуатант "Русланів".

На очах у тисяч людей, присутніх на святі, вони змогли провезти по стерновій доріжці велетенський 195-тонний лайнер. Довжина літака становить 69 метрів, розмах крил - 73 метри, висота - 21 метр, приблизно як семиповерховий будинок.

Встановлювати рекорд до Ульяновська прибули: Михайло СИДОРИЧЕВ (Росія), Ельбрус НІГМАТУЛЛІН (Росія), Відас БЛЕКАЙТІС (Литва), чинний чемпіон світу з силового екстріму Жідрунас САВІЦКАС (Литва), наймолодший учасник 24-річний Стефан ПЕТЕРСОН (Ісландія), найстарший за віком спортсмен 44-річний Марк Тревор ФЕЛІКС (Великобританія), Тармо МІТТ (Естонія), Кшиштоф РАДЗИКОВСКІ (Польща) і Стоян ТОДОРЧЕВ (Болгарія).

Арбітрами спортивного шоу стали представники Російського комітету з реєстрації рекордів планети. За їхніми словами, спроби зрушити "Руслан" з місця проводилися і раніше, але були безрезультатними.

"Сьогодні зафіксовано російський рекорд. Матеріали будуть направлені до Лондона в штаб Книги рекордів Гіннеса для реєстрації світового рекорду", - повідомили в комітеті.