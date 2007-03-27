Руні не на жарт посварився з тренером

Вейн Руні і Стів Макларен не на жарт посварилися в роздягальні після закінчення відбіркового матчу ЄВРО-2008 між збірними Англії і Ізраїлю, що завершився, на велике розчарування родоначальників футболу, внічию - 0:0.

Британські журналісти в один голос твердять, що саме на форварда МЮ посипалася левова частка звинувачень з боку головного тренера. Макларен звернув увагу Руні на те, що він уже три роки не може забити за збірну і взагалі в матчах за національну команду викладається далеко не на всі 100%.

Футболіст не сприйняв цю критику як належне і відповів наставникові гнівною тирадою. Мовляв, не він один повинен відповідати за слабку гру команди, і взагалі в усьому винен ізраїльський захисник Таль Бен Хаїм, який заважав Вейну грати впродовж матчу. Руні кричав так голосно, що, за свідченням Daily Mirror, його напевно почули і в роздягальні збірної Ізраїлю.

Партнери по команді підтримали форварда, визнавши, що не тільки лінія атаки винна в невиразній безгольовій грі англійців.

«Не треба тикати пальцем у нападаючих, - сказав Макларену Стівен Джеррард . - І я, і Френк Лемпард і Аарон Леннон повинні допомагати форвардам забивати м`ячі».

Проте, наставник збірної Англії фактично виставив бунтівного Руні з роздягальні, заявивши потім на прес-конференції, що готовий позбавлятися зірок будь-якого масштабу, якщо вони не приносять ніякої користі.

«Гравці повинні давати результат, - безапеляційно констатував Макларен. - Вони зобов`язані викладатися, і вони це знають. Хоча зараз ще рано визначати склад на матч з Андоррою. Поки гравцями рухають лише негативні емоції. Всім нам потрібно трохи охолонути і, подивившись один одному в очі, зробити остаточний вибір. Я маю бути повністю упевненим в тих футболістах, які вийдуть на поле проти Андорри».

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