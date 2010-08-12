Маркевич: краще б приїхали срібні призери

Головний тренер збірної України Мирон Маркевbч поділився своїми враженнями від товариського матчу з Голландією, який завершився внічию 1:1.

"Перший тайм був трохи змазаний... Багато хвилювання, не знаю чому... Багато передач назад, хоча установка була грати вперед. Не можна не враховувати, що два футболісти практично вперше вийшли на поле - Федецький і Романчук. Трохи відчувалося побоювання. Отже перший тайм був трохи змазаний, хоча в Андрія й був шанс забити. А другий тайм був кращий, от якби забив Романчук... Та й чудово зіграв воротар, коли бив Алієв. Я радий, що в командній грі в обороні ми зробили крок уперед. Все відпрацьовувалося, гравці старалися. Йде пошук, ми прагнемо знайти оптимальні лінії. На жаль, Гусєв не зміг зіграти, Гармаш задіяний за "молодіжку".

Про суперника тренер відгукнувся таким чином: "Краще б приїхали срібні призери. Але це добре навчена команда. Особливо в грі в обороні. Було у нас кілька моментів - у Романчука, у Шевченка, плюс удари з середньої дистанції... Зібрано гравців із серйозних клубів. З того ж "Аякса", з яким скоро грати київському "Динамо". Це все голландська школа. Приїхала навчена команда, яка знає, що робити".

Чемпионат.ру