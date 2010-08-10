Генсек УЄФА проінспектує об’єкти до Євро-2012 у Харкові

Генеральний секретар Європейського футбольного союзу (УЄФА) Джанні ІНФАНТІНО у четвер, 12 серпня, проінспектує харківський аеропорт та стадіон "Металіст".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії DCH, яка займається будівництвом та реконструкцією об’єктів Євро-2012.

За інформацією прес-служби, Д.ІНФАНТІНО прибуде в Харків чартерним рейсом з Донецька. Делегація УЄФА огляне приміщення нового терміналу, а також старий корпус аеропорту, який під час Євро-2012 використовуватиметься для прийому команд-учасниць та делегатів сім’ї УЄФА.

Того ж дня відбудеться зустріч представників УЄФА з місцевою владою. Після закритої наради у міськраді, розпочнеться брифінг Д.ІНФАНТІНО, повідомили у прес-службі DCH.

По закінченню брифінгу, делегація УЄФА відбуде до Києва.