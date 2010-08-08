Лоліта Ананасова виборола бронзу у синхронному плаванні

Українська спортсменка Лоліта АНАНАСОВА посіла третє місце у змаганнях солістів із синхронного плавання на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який проходить у Будапешті.

Її виступ судді оцінили у 93,000 бали.

Золоту медаль завоювала росіянка Наталія ІЩЕНКО (98,900 бали), срібло отримала іспанка Андреа ФУЕНТЕС (96,600)

Ще одну бронзу - в командних виступах - здобула українська вісімка (92,800 бала). Попереду знову росіянки (золото) та іспанки (срібло).

Як повідомляв УНІАН, у ХХХ чемпіонаті Європи з водних видів спорту беруть участь 52 українські спортсмени.