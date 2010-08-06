“Динамо” отримало суперника в Лізі чемпіонів

13:12, 06 серпня 2010
Спорт
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Перший матч кияни гратимуть удома

Сьогодні у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.

Суперником київського “Динамо” буде голандський "Аякс". Перший матч кияни гратимуть удома 17 серпня, матч-відповідь - 25 серпня.

Переможець пари раунду плей-офф потрапляє до групового турніру Ліги чемпіонів. Матчі будуть зіграні 17/18 та 24/25 серпня.

Усі пари:

Матчі 17 і 25 серпня (першим зазначений господар першого матчу)

Зеніт - Осер

Динамо (Київ) - Аякс

Русенборг - Копенгаген

Спарта - Жилина

Янг Бойз - Тоттенхем

Матчі 18 і 24 серпня

Зальцбург - Хапоель

Базель - Шериф

Партизан - Андерлехт

Вердер - Сампдорія

Брага - Севілья

 

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