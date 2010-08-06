“Динамо” отримало суперника в Лізі чемпіонів

Перший матч кияни гратимуть удома

Сьогодні у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА. Суперником київського “Динамо” буде голандський "Аякс". Перший матч кияни гратимуть удома 17 серпня, матч-відповідь - 25 серпня. Переможець пари раунду плей-офф потрапляє до групового турніру Ліги чемпіонів. Матчі будуть зіграні 17/18 та 24/25 серпня. Усі пари: Матчі 17 і 25 серпня (першим зазначений господар першого матчу) Зеніт - Осер Динамо (Київ) - Аякс Русенборг - Копенгаген Спарта - Жилина Янг Бойз - Тоттенхем Матчі 18 і 24 серпня Зальцбург - Хапоель Базель - Шериф Партизан - Андерлехт Вердер - Сампдорія Брага - Севілья

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