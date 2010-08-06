“Динамо” отримало суперника в Лізі чемпіонів
13:12, 06 серпня 2010Спорт
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Перший матч кияни гратимуть удома
Сьогодні у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.
Суперником київського “Динамо” буде голандський "Аякс". Перший матч кияни гратимуть удома 17 серпня, матч-відповідь - 25 серпня.
Переможець пари раунду плей-офф потрапляє до групового турніру Ліги чемпіонів. Матчі будуть зіграні 17/18 та 24/25 серпня.
Усі пари:
Матчі 17 і 25 серпня (першим зазначений господар першого матчу)
Зеніт - Осер
Динамо (Київ) - Аякс
Русенборг - Копенгаген
Спарта - Жилина
Янг Бойз - Тоттенхем
Матчі 18 і 24 серпня
Зальцбург - Хапоель
Базель - Шериф
Партизан - Андерлехт
Вердер - Сампдорія
Брага - Севілья
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