Шумахера покарали за маневр на Гран-прі Угорщини

Пілот "Мерседеса" Міхаель Шумахер втратить 10 позицій на старті Гран-прі Бельгії в результаті інциденту під час перегонів на етапі чемпіонату "Формули-1" в Угорщині, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на АП.

На 66-му колі, незадовго до фінішу, семикратний чемпіон" Формули-1" мало не відправив "Вільямс" Рубенса Баррікелло в стіну, намагаючись завадити бразильцеві обійти себе в боротьбі за 10-е місце. Бразилець все ж таки обігнав колишнього партнера по "Феррарі", після чого по радіо назвав маневр Шумахера "жахливим".

Стюарди Міжнародної автомобільної федерації (FIA), розглянувши цей епізод, вирішили покарати німця, який у результаті фінішував 11-м, - за крок від призової десятки. На наступних перегонах чемпіонату, які пройдуть у Бельгії 27 серпня, Шумахер стартуватиме на 10 позицій нижче свого кваліфікаційного результату.

У загальному заліку Шумахер з 38 очками займає дев`яте місце, поступаючись лідерові сезону Марку Вебберу 123 бали.