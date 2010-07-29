Дніпро розпочав сезон у Лізі Європи з двох пенальті

Сьогодні перший ігровий день третього відбірного раунду Ліги Європи. Всього буде зіграно 35 матчів, в двох з яких вже зіграли представники України: Дніпро і Карпати.

Спартак (Златибор-Вода) - Дніпро (Дніпропетровськ) 2:1 (Торбиця 16 пен., 90 пен. - Кравченко 23)

Карпати - Зестафоні 1:0 (Худобяк 6).

Матчі-відповіді - 5 серпня

Нагадаємо, що в матчах третього відбірного раунду грають 40 переможців другого раунду та 30 команд - володарів Кубків країн, що займають у рейтингу УЕФА 16-28 місце, або клуби, які посіли 2-6 місця в країнах з 1 по 18 місце в тому ж рейтингу.