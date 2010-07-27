Завтра фінал Кубка України з футболу серед жінок

У Сумах 28 липня на стадіоні «Ювілейний» о 18.00 почнеться фінальний матч Кубка України з футболу серед жінок. Трофей розіграють дві найсильніші на сьогодні команди, неодноразові чемпіони країни і володарі національного Кубка – «Легенда-ШВСМ» (Чернігів) і «Жилстрой-1» (Харків).

Як передає кореспондент УНІАН, передбачалося, що вартість квитків на матч становитиме 5 і 10 гривень, проте останньої миті було ухвалено рішення зробити вхід на цей матч для уболівальників безплатним. Асоціація жіночого футболу серйозно зацікавлена у тому, щоб вже восени жіноча збірна України свої відбіркові поєдинки чемпіонату Європи проводила саме на «Ювілейному».