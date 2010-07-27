Чи зможуть уболівальники побачити матч Спартак - Дніпро?

Після того, як жоден із двох матчів 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між "Карпатами" і "Рейк`явіком" не транслювався на жодному з українських каналів, уболівальників турбує доля трансляцій наступних єврокубкових матчів наших клубів.

Кілька днів тому стало відомо, що права на показ поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" - "Гент" придбала телекомпанія ICTV, яка покаже цю гру в прямому ефірі. У понеділок стало відомо, що вболівальники зможуть побачити і домашній матч "Карпат" із грузинським "Зестафоні". Трансляцію здійснить ТК "Футбол", про що було оголошено на офіційному сайті телеканалу. А ось виїзна зустріч "Дніпра" з сербським "Спартаком", схоже, залишиться без уваги українського ТБ. До початку гри залишається не так вже багато часу, але навіть чуток про її можливу трансляцію немає.

Також на даний момент не відома доля поєдинків у відповідь. Очевидно, вона вирішуватиметься в останню мить. Тому в черговий раз доводиться констатувати, що футбол як і раніше не цікавий вітчизняним телеканалам. Навіть тим, які орієнтовані на спортивну аудиторію, нарікає Спорт-Экспресс в Україні.