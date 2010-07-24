Результати матчів 3-го туру Чемпіонату України з футболу

Дніпро тримає безпрограшну серію

Сьогоднішніми матчами продовжився 3-й тур Чемпіонату України з футболу. Таврія - Металург Д 2:1 (Ковпак 10, Ідахор 62 - Мхітарян 75) Арсенал - Севастополь 0:1 (Худобяк 71) Іллічівець - Дніпро 1:4 (Антонов 43 - Коноплянка 6, Селезньов 15, 72, Феррейра 68). Нагадаємо, що вчора зіграли Металіст - Динамо 1:2 (Фініньо 45 - Шевченко 55 пен., Гармаш 65) Волинь - Кривбас 0:0. Тепер Дніпро має 9 очок, Динамо - 7, Арсенал – 6, Севастополь – 5, Металург Д – 4, Металіст - 4, Іллічівця – 4, Таврії – 3, Кривбасу - 2, Волині - 1 очко. Тур завершиться завтра матчами (набрані очки): Карпати (1) - Металург З (1) Оболонь (1) - Ворскла (3) Шахтар (4) - Зоря (1)

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