Результати матчів 3-го туру Чемпіонату України з футболу
21:11, 24 липня 2010Спорт
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Дніпро тримає безпрограшну серію
Сьогоднішніми матчами продовжився 3-й тур Чемпіонату України з футболу.
Таврія - Металург Д 2:1 (Ковпак 10, Ідахор 62 - Мхітарян 75)
Арсенал - Севастополь 0:1 (Худобяк 71)
Іллічівець - Дніпро 1:4 (Антонов 43 - Коноплянка 6, Селезньов 15, 72, Феррейра 68).
Нагадаємо, що вчора зіграли
Металіст - Динамо 1:2 (Фініньо 45 - Шевченко 55 пен., Гармаш 65)
Волинь - Кривбас 0:0.
Тепер Дніпро має 9 очок, Динамо - 7, Арсенал – 6, Севастополь – 5, Металург Д – 4, Металіст - 4, Іллічівця – 4, Таврії – 3, Кривбасу - 2, Волині - 1 очко.
Тур завершиться завтра матчами (набрані очки):Карпати (1) - Металург З (1)
Оболонь (1) - Ворскла (3)
Шахтар (4) - Зоря (1)
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