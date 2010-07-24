Результати матчів 3-го туру Чемпіонату України з футболу

21:11, 24 липня 2010
Спорт
3511

Дніпро тримає безпрограшну серію

Сьогоднішніми матчами продовжився 3-й тур Чемпіонату України з футболу.

Таврія - Металург Д 2:1 (Ковпак 10, Ідахор 62 - Мхітарян 75)

Арсенал - Севастополь 0:1 (Худобяк 71)

Іллічівець - Дніпро 1:4 (Антонов 43 - Коноплянка 6, Селезньов 15, 72, Феррейра 68).

Нагадаємо, що вчора зіграли

Металіст - Динамо 1:2 (Фініньо 45 - Шевченко 55 пен., Гармаш 65)

Волинь - Кривбас 0:0.

Тепер Дніпро має 9 очок, Динамо - 7, Арсенал – 6, Севастополь – 5, Металург Д – 4, Металіст - 4, Іллічівця – 4, Таврії – 3, Кривбасу - 2, Волині - 1 очко.

Тур завершиться завтра матчами (набрані очки):

Карпати (1) - Металург З (1)

Оболонь (1) - Ворскла (3)

Шахтар (4) - Зоря (1)

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter