Розбитий келих залишив три тенісні турніри без першої ракетки світу

Перша ракетка миру Серена Вільямс змушена відмовитися від участі в трьох турнірах після того, як наступила на розбитий келих у ресторані, повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Місце інциденту не вказується, але, найімовірніше, інцидент трапився на батьківщині американської тенісистки, куди Вільямс-молодша вирушила після своєї четвертої перемоги на Вімблдоні. Спортсменці знадобиться невелика операція на порізаній правій стопі.

Серена Вільямс напередодні Відкритого чемпіонату США пропустить турніри в Стамбулі, Цинциннаті (США) і Монреалі.

РІА "Новости"