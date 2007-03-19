Фанати заплювали автомобіль тренера футбольної збірної

Китайські футбольні вболівальники атакували машину головного тренера футбольної збірної країни Цзю Гуанчжу, коли він від`їжджав від стадіону. Наставник відвідав один з матчів національного чемпіонату, після якого натовп незадоволених результатами збірної фанатів понівечив і заплював його автомобіль.

Як повідомляє Reuters, Цзю Гуанчжу і його знайомий футбольний арбітр, побачивши вболівальників, що наближаються, швидко сіли в машину, проте один з фанатів розбив бампер автомобіля. До невідомого любителя футболу приєдналися інші вболівальники, які також почали бити машину і плювати в її скло.

До того, як в хід інциденту втрутилася поліція, фанати встигли витягти знайомого Цзю Гуанчжу через вікно і завдати йому кількох ударів. Відзначимо, що новий наставник зайняв пост головного тренера збірної Китаю після невдалого виступу команди у відбірному турнірі чемпіонату світу 2006 року, але з того часу гра і результати збірної не покращали.

Лента.ру