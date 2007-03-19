ФК ”Шахтар” підписав контракт з колишнім воротарем донецького ”Металурга”

16 березня Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) підписав контракт з колишнім воротарем ФК "Металург" (Донецьк) Юрієм ВІРТОМ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі "Шахтаря", контракт з 33-річним Ю.ВІРТОМ підписаний на три роки. У "Шахтар" він перейшов як вільний агент.

Ю.ВІРТ раніше виступав за "Шахтар", коли провів у клубі три сезони - з 1999 по 2002 рік.