ФК ”Шахтар” підписав контракт з колишнім воротарем донецького ”Металурга”
09:44, 19 березня 2007Спорт
587
Повідомлення прес-служби команди
16 березня Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) підписав контракт з колишнім воротарем ФК "Металург" (Донецьк) Юрієм ВІРТОМ.
Як повідомили УНІАН в прес-службі "Шахтаря", контракт з 33-річним Ю.ВІРТОМ підписаний на три роки. У "Шахтар" він перейшов як вільний агент.
Ю.ВІРТ раніше виступав за "Шахтар", коли провів у клубі три сезони - з 1999 по 2002 рік.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter