Воротар збірної Голландії травмувався перед фіналом ЧС-2010

Основний воротар збірної Голландії з футболу Мартен Стекеленбург отримав травму перед фінальним матчем чемпіонату світу 2010 року, в якому голландці зіграють із збірною Іспанії. Участь Стекеленбурга у вирішальній зустрічі опинилася під питанням. Про це повідомляє голландське інтернет-видання NUSport.

Після матчу зі збірною Уругваю (3:2) в півфіналі чемпіонату світу воротар поскаржився медикам на болі в спині і шиї. Крім того, Стекеленбург дістав травму стегна. Видання називає цю травму "легкою".

Швидше за все, голкіпер зможе взяти участь у матчі з Іспанією, проте в тому разі якщо травма виявиться серйозною, замість Стекеленбурга ворота збірної Голландії у фінальному поєдинку захищатиме Міхел Ворм, який виступає за клуб "Утрехт". Ворм провів за збірну Голландії тільки чотири матчі, відзначає Лента.ру.

Матч Голландія - Іспанія відбудеться 11 липня в Йоханнесбурзі на стадіоні "Соккер Сіті". Ця зустріч почнеться о 21:30 за київським часом.