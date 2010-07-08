Ахметов підпише з Луческу новий контракт? - здається, він тут щасливий

Президент футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Рінат АХМЕТОВ не виключає, що підпише з головним тренером команди Мірчею ЛУЧЕСКУ новий контракт.

Про це він сказав учора ввечері під час відкритого тренування «Шахтаря» на стадіоні «Донбас Арена».

«У Містера (так в «Шахтарі» шанобливо називають М.ЛУЧЕСКУ - УНІАН) контракт закінчується не вперше. При цьому він сьомий рік працює в Донецьку. І я не виключаю, що будуть підписані нові контракти», - сказав Р.АХМЕТОВ.

Він наголосив, що за шість років М.ЛУЧЕСКУ виграв з командою чотири чемпіонати України, завоював Кубок України і Кубок УЕФА, приніс клубу європейську славу. «Ми показуємо смачний, видовищний футбол європейського рівня», - відзначив президент «Шахтаря».

На його переконання, «з ким би не грав «Шахтар», ми маємо право розраховувати на перемогу». «Тому Містер має величезні шанси для того, щоб продовжити роботу в Донецьку. Він про це чудово знає, і про це знають усі гравці», - вказав Р.АХМЕТОВ.

Він додав, що точно знає: «серце ЛУЧЕСКУ тут, в Донецьку, в «Шахтарі».

«Мені здається, що він тут щасливий… Своєю роботою, працею, знаннями і досвідом він зробив все для того, щоб нас поважали кращі клуби Європи і світу. Це його заслуга, і я йому за це вдячний», - зазначив Р.АХМЕТОВ.