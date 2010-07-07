«Шахтар» просить ФІФА дискваліфікувати Матузалема

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) подав заяву до Міжнародної федерації футболу ФІФА з проханням про дискваліфікацію колишнього капітана команди бразильця Франселіно МАТУЗАЛЕМА.

Як повідомили в прес-службі клубу, про це вчора ввечері на зустрічі з уболівальниками сказав генеральний директор «Шахтаря» Сергій ПАЛКІН.

За його словами, нещодавно до Донецька приїжджав представник іспанського футбольного клубу «Сарагоса», до якого з «Шахтаря» перейшов Ф.МАТУЗАЛЕМ. «Представник «Сарагоси» попросив про розстрочку боргу МАТУЗАЛЕМА. Він мотивував це тим, що клуб зараз має фінансові труднощі. Нібито у них боргів – на сто мільйонів», - пояснив С.ПАЛКІН.

Він зазначив, що «Шахтар» пішов назустріч іспанцям, і сторони дійшли до угоди розстрочити виплати боргу на один рік. «Але й це, мабуть, не влаштувало керівництво «Сарагоси», про що свідчить лист, отриманий нами буквально сьогодні», - додав С.ПАЛКІН.

«Тому ми вже подали заяву до ФІФА з приводу дискваліфікації футболіста. Коли він йшов до них - це була наша проблема, тепер буде й у них проблема», - зазначив гендиректор «Шахтаря».

Довідка УНІАН. 19 травня 2009 року спортивний арбітражний суд Лозанни (Швейцарія) виніс рішення у справі МАТУЗАЛЕМА». Згідно з вердиктом, екс-капітан «Шахтаря» бразилець Ф.МАТУЗАЛЕМ, який 5 липня 2007 року в односторонньому порядку розірвав контракт із «Шахтарем» і підписав нову угоду з клубом «Сарагоса», зобов`язаний виплатити донецькому клубу компенсацію в розмірі 11 млн. 858 тис. 934 євро плюс 5% річних за кожен рік, починаючи з 5 липня 2007 року. Суд ухвалив: відповідальність за компенсацію шкоди, завданої ФК «Шахтар», визначити солідарною між Ф.МАТУЗАЛЕМОМ і «Сарагосою». Тобто, ту частину суми, яку не заплатить футболіст, має компенсувати ФК «Сарагоса». Остаточне рішення у цій справі мав прийняти Федеральний трибунал Швейцарії.

3 червня 2010 року Федеральний трибунал Швейцарії повністю відхилив позовні вимоги Ф.МАТУЗАЛЕМА і футбольного клубу «Сарагоса». Суд виніс остаточний вердикт, відповідно до якого відповідачі (ФК «Сарагоса» і Ф.МАТУЗАЛЕМ) зобов`язані виплатити футбольному клубу «Шахтар» понад 13,5 мільйонів євро, включаючи суму боргу й пеню за прострочення платежу.

Крім того, Федеральний трибунал Швейцарії поклав усі судові витрати з розгляду апеляції на Ф.МАТУЗАЛЕМА і ФК «Сарагоса».