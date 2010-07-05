ЧС-2010 став рекордним за кількістю незабитих пенальті

Чемпіонат світу з футболу в ПАР став рекордним за кількістю незабитих пенальті (без урахування післяматчевих серій 11-метрових).

Як передає Лента.ру, на ЧС-2010 гравці не змогли реалізувати вже шість пенальті. Рекорд було побито 3 липня, коли в матчі 1/4 фіналу Парагвай - Іспанія футболісти не реалізували два 11-метрових.

На 59-й хвилині парагваєць Оскар КАРДОСО не зумів переграти іспанського воротаря Ікера КАСІЛЬЯСА, а на 63-й хвилині голкіпер збірної Парагваю Хусто ВІЛЬЯР парирував удар Хабі АЛОНСО. Обидва пенальті було призначено при рахунку 0:0, а і результаті перемогли іспанці (1:0).

Матч Парагвай - Іспанія став лише другим в історії чемпіонатів світу, під час якого не було реалізовано два 11-метрових. Раніше подібний випадок стався під час першої першості планети 1930 року в Уругваї під час гри групового турніру Аргентина - Мексика (6:3).

Раніше на ЧС-2010 було не забито ще чотири пенальті. Наприкінці додаткового часу матчу 1/4 фіналу Уругвай - Гана при рахунку 1:1 нападаючий ганської збірної Асамоа ГЬЯН пробив у перекладину. В результаті уругвайці здобули перемогу в серії пенальті (4:2).

На груповому етапі пенальті не забили німець Лукаш ПОДОЛЬСЬКІ в матчі з Сербією (0:1), іспанець Давід ВІЛЬЯ в матчі з Гондурасом (2:0) і данець Йон-Даль ТОМАССОН в матчі з Японією (1:3). Зазначмо, що ТОМАССОН зумів добити м`яч у ворота після того, як його удар з 11-метрової позначки парирував японський воротар Ейдзі КАВАСІМА.